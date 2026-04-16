お笑い芸人の大前りょうすけさんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。“活動終了”を報告しました。【画像】「大切なお知らせ」全文「マジでビビった」大前さんは「大切なお知らせ」「令和8年4月15日をもちまして、大前りょうすけ（41）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告。「この一年間におきましては、ラジオにテレビ、ライブ、たくさんの方に応援してもらい数々の貴重な経験を賜りました