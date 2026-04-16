「不祥事起こしたかと」芸人、“大切なお知らせ”に賛否「マジでやめたほうがいい」「寒すぎてヤバい」
お笑い芸人の大前りょうすけさんは4月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。“活動終了”を報告しました。
【画像】「大切なお知らせ」全文
続けて「なお、令和8年4月16日より、大前りょうすけ（42）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」「本投稿につきましては、特段ご心配なさらぬようお願い申し上げます。誕生日おめでとう一言頂けると感無量です」と、ただの誕生日報告であることを明かしました。
コメントや引用リポストでは「えっ、と思って最後まで読んでしまった……おめでとうございます」「よくあるパクリだな笑」「最初マジでビビったw」「流した涙返してよーーーっ」「そそっかしい人がパニックになるヤツ」「不祥事起こしたかと思ったじゃねぇか！バカヤロウ！」「芸人がこれやるの寒すぎてヤバいな」「こういうことやるとすべってるからマジでやめたほうがいい」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】「大切なお知らせ」全文
「マジでビビった」大前さんは「大切なお知らせ」「令和8年4月15日をもちまして、大前りょうすけ（41）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と報告。「この一年間におきましては、ラジオにテレビ、ライブ、たくさんの方に応援してもらい数々の貴重な経験を賜りました」「関係各位に深く感謝申し上げます」と感謝をつづっています。
コメントや引用リポストでは「えっ、と思って最後まで読んでしまった……おめでとうございます」「よくあるパクリだな笑」「最初マジでビビったw」「流した涙返してよーーーっ」「そそっかしい人がパニックになるヤツ」「不祥事起こしたかと思ったじゃねぇか！バカヤロウ！」「芸人がこれやるの寒すぎてヤバいな」「こういうことやるとすべってるからマジでやめたほうがいい」など、さまざまな声が寄せられました。
「大人になったよ！」同日、「誕生日なったよー！！！！！ぴったり40才！！！！！！！！大人になったよ！父さん、母さん、産んでくれてありがとう！！！！いわってー！！！！！祝って！祝って！祝って！祝って！！」とポストした大前さん。正しい年齢は42歳のようですが、「ぴったり40才」とはどういうことなのでしょうか。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)