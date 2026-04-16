日本時間２１時３０分に米フィラデルフィア連銀景況指数（4月）、新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 フィラデルフィア連銀景況指数（4月）21:30 予想11.0前回18.1（フィラデルフィア連銀景況指数) 新規失業保険申請件数（04/05 - 04/11）21:30 予想21.3万件前回21.9万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04） 予想181.1万件