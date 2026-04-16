小さい空中給油機だからそこのメリットとはブラジルの航空機メーカー、エンブラエルが、米空軍の新たな運用構想を見据え、自社の軍用戦術輸送機KC-390「ミレニアム」をベースにしたブーム式の中型戦術タンカーの開発・提案を進めています。【画像】おお、よく見る“棒”が出てきた これが、ブーム式に対応したKC-390ですKC-390は双発エンジンを装備した戦術輸送機で、2019年よりブラジル空軍で運用が始まり、近年では世界10カ