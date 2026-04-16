【Osmo Pocket 4】 4月22日 発売予定 価格エッセンシャルコンボ：77,660円 スタンダードコンボ：79,200円 クリエイターコンボ：99,880円 DJIは4月16日、ポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」を発表した。4月22日発売予定で、価格は77,660円より。 本製品は、同社が展開する1インチCMOSセンサー搭載のポケットジンバルカメラ「Os