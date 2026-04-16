DJIのポケットジンバルカメラ最新モデル「Osmo Pocket 4」発表。低照度でもクリアな映像にインテリジェントトラッキング性能も強化。4月22日発売
【Osmo Pocket 4】 4月22日 発売予定 価格 エッセンシャルコンボ：77,660円 スタンダードコンボ：79,200円 クリエイターコンボ：99,880円
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DJIは4月16日、ポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」を発表した。4月22日発売予定で、価格は77,660円より。
本製品は、同社が展開する1インチCMOSセンサー搭載のポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket」シリーズの最新モデル。イメージング性能を強化しており、4K/240fpsのスローモーション映像に対応したほか、低照度環境下でのクリアな映像撮影を実現している。
また、インテリジェントトラッキング性能をアップグレードし、被写体が人混みの中を移動するような場面においても、常に被写体にフォーカスを合わせフレーム内に収めながら撮影可能。加えて、新たに専用のズームボタンとカスタムプリセットボタン、新設計の5Dジョイスティックを備え、より直感的で使いやすくなっている。
ラインナップはエッセンシャルコンボ、スタンダードコンボ、クリエイターコンボの3種類。本日4月16日より公式オンラインストアや認定ストアで予約受付を開始する。
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