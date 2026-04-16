【Osmo Pocket 4】 4月22日 発売予定 価格 エッセンシャルコンボ：77,660円 スタンダードコンボ：79,200円 クリエイターコンボ：99,880円

DJIは4月16日、ポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」を発表した。4月22日発売予定で、価格は77,660円より。

本製品は、同社が展開する1インチCMOSセンサー搭載のポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket」シリーズの最新モデル。イメージング性能を強化しており、4K/240fpsのスローモーション映像に対応したほか、低照度環境下でのクリアな映像撮影を実現している。

また、インテリジェントトラッキング性能をアップグレードし、被写体が人混みの中を移動するような場面においても、常に被写体にフォーカスを合わせフレーム内に収めながら撮影可能。加えて、新たに専用のズームボタンとカスタムプリセットボタン、新設計の5Dジョイスティックを備え、より直感的で使いやすくなっている。

ラインナップはエッセンシャルコンボ、スタンダードコンボ、クリエイターコンボの3種類。本日4月16日より公式オンラインストアや認定ストアで予約受付を開始する。

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