SVリーグに参戦することがきのう決まったフラーゴラッド鹿児島。決め手となったのは日置市が取り組むバーチャル空間「メタバース」や、新たな親会社による経営基盤の強化でした。 日置市を拠点に来季からトップリーグに参戦することになったフラーゴラッド鹿児島。 （フラーゴラッド鹿児島 小園康夫代表）「九州で唯一の男子SVチームとして、地域に愛され、鹿児島の誇りとな