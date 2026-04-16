【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男⼦が、全国アリーナツアーを開催することが決定。4月16日、グループのInstagram生配信で発表した。【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”◆なにわ男⼦、全国アリーナツアー開催決定今年でデビュー5周年を迎えるなにわ男子。生配信にて、7月11日〜12日の北海道公演を皮切りに、 10月28日の千葉公演まで9都市45公演を行うことを発表した。あわせて、6Һ