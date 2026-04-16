なにわ男子、アリーナツアー開催決定 7月から全9都市45公演【日程・会場一覧】
【モデルプレス＝2026/04/16】なにわ男⼦が、全国アリーナツアーを開催することが決定。4月16日、グループのInstagram生配信で発表した。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
今年でデビュー5周年を迎えるなにわ男子。生配信にて、7月11日〜12日の北海道公演を皮切りに、 10月28日の千葉公演まで9都市45公演を行うことを発表した。
あわせて、6⽉17⽇にニューアルバム「ND5」（読み：エヌディーファイブ）リリース、5周年特設サイトの開設も発表された。（modelpress編集部）
7月11日〜12日／北海きたえーる（北海道）
7月18日〜19日／マリンメッセ福岡A館（福岡）
7月28日〜29日／大阪城ホール（大阪）
8月5日〜7日 ／横浜アリーナ（神奈川）
8月15日〜16日／セキスイハイムスーパーアリーナ（宮城）
8月25日〜26日／大阪城ホール（大阪）
9月5日〜6日／朱鷺メッセ（新潟）
9月19日〜21日／あなぶきアリーナ香川（香川）
10月10日〜12日／エコパアリーナ（静岡）
10月24日〜28日／LaLa arena TOKYO-BAY（千葉）
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◆なにわ男⼦、全国アリーナツアー開催決定
今年でデビュー5周年を迎えるなにわ男子。生配信にて、7月11日〜12日の北海道公演を皮切りに、 10月28日の千葉公演まで9都市45公演を行うことを発表した。
◆公演概要
7月11日〜12日／北海きたえーる（北海道）
7月18日〜19日／マリンメッセ福岡A館（福岡）
7月28日〜29日／大阪城ホール（大阪）
8月5日〜7日 ／横浜アリーナ（神奈川）
8月15日〜16日／セキスイハイムスーパーアリーナ（宮城）
8月25日〜26日／大阪城ホール（大阪）
9月5日〜6日／朱鷺メッセ（新潟）
9月19日〜21日／あなぶきアリーナ香川（香川）
10月10日〜12日／エコパアリーナ（静岡）
10月24日〜28日／LaLa arena TOKYO-BAY（千葉）
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