ロンドン昼過ぎ、ドル買い一服ドル円１５８．９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、午前に見られたドル買いの動きは一服している。NY勢の参入待ちとなっているようだ。ドル円は159円割れ、ユーロドルは1.1780付近、ポンドドルは1.3545付近などで推移している。 USD/JPY158.97EUR/USD1.1781GBP/USD1.3545