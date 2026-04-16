「ヤクルト２−０ＤｅＮＡ」（１６日、神宮球場）ＤｅＮＡは２連敗。対ヤクルト戦は１９９３年以来、３３年ぶりの開幕から５連敗となった。インフルエンザ感染から復帰した先発・デュプランティエは４回６安打２失点（自責１）で降板。移籍後初勝利はお預けとなった。二回に２死走者なしから下位打線につかまり、７番・武岡に四球を与えると、投手の松本健、丸山に連打を浴びて１点先制を献上した。三回２死二塁からは左翼