◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人・大勢投手（２６）が無死二塁の大ピンチを無失点で切り抜けた。４―３の８回から３番手で登場。先頭・森下に二塁打を浴びたが、この日２ランを放っている４番・佐藤を直球で空振り三振。大山を三ゴロ。最後は６番・前川をフォークで空振り三振に封じた。１点も許されない場面で執念の投球。天に向かって雄たけびをあげた。先発・田中将がリードを守って６回３失点で