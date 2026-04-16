フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗がMCを務める同局新音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）で23日放送に登場する豪華アーティストが決定した。【動画】M!LK 曽野舜太＆吉田仁人、“推しキャラ”クロミ＆シナモロールとの共演でファンの気持ちを理解「緊張した！」同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマン