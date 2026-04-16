フジ新音楽番組『STAR』M!LKが超話題のヒット曲を2曲披露 Adoが上垣アナと初対面トークも【出演アーティスト一覧】
フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗がMCを務める同局新音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）で23日放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【動画】M!LK 曽野舜太＆吉田仁人、“推しキャラ”クロミ＆シナモロールとの共演でファンの気持ちを理解「緊張した！」
同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。
「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM!LKは今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の２曲をパフォーマンスする。
メジャーデビュー5周年イヤーとなった昨年、世界33都市で50万人を動員、日本人アーティスト史上最大級の規模となる世界ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”」や自身初のドームツアー「Ado DOME TOUR 2025『よだか』」を成功裏に終えたAdoが登場。その勢いはとどまることを知らず、今年7月には日産スタジアム公演を控えるAdoが、自身初の自伝的小説をもとに作詞、作曲を手がけた楽曲「ビバリウム」を歌い上げる。
霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場す。霜降り明星として、2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」と「M-1グランプリ」で優勝し、その地位を確立すると、豊かな表現力と親しみやすいキャラクターで、バラエティー番組『新しいカギ』などのテレビ番組、ラジオ、YouTubeなど幅広く活躍。昨年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。３月25日にリリースした２ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を昨年達成した、日本発グローバルグループ&TEAMが登場。４月21日発売の３rdEPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
「U.S.A.」が爆発的なヒットを記録し、「日本レコード大賞」や「NHK紅白歌合戦」にも出演するなど日本中を席巻。老若男女から愛されるDA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
「令和でも大人気!!2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡（ふうび）した楽曲をランキング方式で大公開！誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。果たしてどんな楽曲がランクインしているのか。
そして、ドラマや映画、バラエティー番組に引っ張りだこのNEWSのメンバー・増田貴久も登場。抜群の歌唱力でファンを魅了し、自身のカバーヒストリーをまとめた待望のフルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のＳＴＡＲナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM!LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
■出演アーティスト
Ado
石川晟也
&TEAM
DA PUMP＆m.c.A・T
増田貴久
M!LK
（※五十音順）
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「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM!LKは今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の２曲をパフォーマンスする。
霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場す。霜降り明星として、2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」と「M-1グランプリ」で優勝し、その地位を確立すると、豊かな表現力と親しみやすいキャラクターで、バラエティー番組『新しいカギ』などのテレビ番組、ラジオ、YouTubeなど幅広く活躍。昨年10月に、石川晟也としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。３月25日にリリースした２ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を昨年達成した、日本発グローバルグループ&TEAMが登場。４月21日発売の３rdEPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
「U.S.A.」が爆発的なヒットを記録し、「日本レコード大賞」や「NHK紅白歌合戦」にも出演するなど日本中を席巻。老若男女から愛されるDA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
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そして、ドラマや映画、バラエティー番組に引っ張りだこのNEWSのメンバー・増田貴久も登場。抜群の歌唱力でファンを魅了し、自身のカバーヒストリーをまとめた待望のフルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のＳＴＡＲナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM!LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
■出演アーティスト
Ado
石川晟也
&TEAM
DA PUMP＆m.c.A・T
増田貴久
M!LK
（※五十音順）