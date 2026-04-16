言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日々の読書やニュース、日常会話で使っている言葉を思い出しながら、空欄に入る共通の音を探してみてください。今回は実務的な用語から外来語まで、毛色の異なる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□だしかけ□□□□かるヒント：文章の内容を整