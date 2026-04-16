【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは文章の構成
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日々の読書やニュース、日常会話で使っている言葉を思い出しながら、空欄に入る共通の音を探してみてください。
今回は実務的な用語から外来語まで、毛色の異なる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
□□だし
かけ□□
□□かる
ヒント：文章の内容を整理するために付ける短い見出し、閉まりかけのドアや期限直前に急いで入ること、そして滑稽で面白い様子を指す言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こみ」を入れると、次のようになります。
こみだし（小見出し）
かけこみ（駆け込み）
こみかる（コミカル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は文章構成の専門用語、日常の切迫した状況、そして表現スタイルを指すカタカナ語という、異なる背景を持つ言葉がそろっていました。普段意識せずに使っている言葉が、共通の「音」でつながっていることに気が付くのも、言葉遊びの面白さでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は実務的な用語から外来語まで、毛色の異なる3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、正解を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□だし
かけ□□
□□かる
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正解：こみ正解は「こみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こみ」を入れると、次のようになります。
こみだし（小見出し）
かけこみ（駆け込み）
こみかる（コミカル）
どれも正しい言葉になりますね。今回は文章構成の専門用語、日常の切迫した状況、そして表現スタイルを指すカタカナ語という、異なる背景を持つ言葉がそろっていました。普段意識せずに使っている言葉が、共通の「音」でつながっていることに気が付くのも、言葉遊びの面白さでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)