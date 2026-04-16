フランス国民議会（下院）は現地時間4月13日、文化財返還法案を賛成170、反対0で可決しました。この法案は、フランスの植民地時代に略奪された文化財の返還手続きを簡素化することが目的です。フランスの各政党の間では法案の詳細について意見の相違がありましたが、出席した議員全員が賛成票を投じました。フランスの制度に基づき、同法案は今後、国民議会と元老院（上院）の間で条文の詳細なすり合わせが行われます。そのため、