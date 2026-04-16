【成城石井】2026年「“愛されグルメ”大賞・おかず部門」ランキングTOP3！「成城石井」には、自家製のオリジナル惣菜が充実しており、どれを買うか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。今回は、「“愛されグルメ”大賞・おかず部門」（※）でお客さまから選ばれた人気TOP3のお惣菜を、フードライターの本音レポートと共にご紹介します。※“愛されグルメ”大賞とは、成城石井のセントラルキッチン30周年を記念し、2026年1