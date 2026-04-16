市民の選択肢が増えました。16日、長野市の北部に新たに食品スーパーがオープンしました。4月になって2店舗目のスーパーのオープンで競争は激化しています。記者「開店前の店舗前です。既に70人以上が並んでいて、続々とお客さんが集まっています」16日、長野市桐原にプレオープンした食品スーパー「A・コープファーマーズ」。県内30店舗目で、長野市の