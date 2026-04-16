広島駅南側の商業施設「エールエール広島」福屋広島駅前店の地下1階に、百貨店の福屋とコンビニエンスストアのポプラが手がける新業態店舗「ポプラデリ」がオープンしました。 ポプラデリでは、長年親しまれてきた「ポプ弁」の定番商品に加え、好みのおかずを組み合わせて作るオリジナル弁当や、惣菜の量り売りなどを新たに展開しています。 弁当の主役となるごはんには、北広島町産のコシヒカリを使用。店