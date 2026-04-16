多様な学びの場が求められる時代、選択肢のひとつとして高校の通信課程が見直されています。多様な分野のゲストを招いて社会の今を深堀りするRSKラジオの生放送番組『春川正明の朝から真剣勝負』、2026年4月7日の放送では、岡山操山高校通信制課程教諭・宮田拓さんをゲストに迎え、通信制の現状や魅力のほか、冤罪事件を題材にした学習への挑戦など、幅広い学びの実践について聞きました。 【写真を見る】岡山操山高校通信制・宮