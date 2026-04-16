4月16日 発表 サンリオは、「当社常務取締役の不適切な報酬受給の疑いについて」を4月16日に公表した。 サンリオによれば、同社の常務取締役1名が指名・報酬諮問委員会にて決定された報酬額以外に、自らが執行を担当するグループ子会社から別途報酬を受領していた疑いがあるという。そのことについて内部通報があったとのことで、社内調査の結果、複数年にわたり、合計数億円の追加報酬を得ていた疑い