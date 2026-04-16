大相撲の春巡業が１６日、横浜市で行われた。３月下旬から始まり、全２７か所開催の今巡業は横綱・大の里（二所ノ関）、大関・安青錦（安治川）らがけがなどで休場者が多発。巡業対象力士の３割以上の計１６人が不在で、興行としては“人手不足”に悩まされている。高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は十両力士からの補充は行わないと説明しており、通常の取組だけでなく、幕内選抜トーナメント戦を実施。苦肉の策を講じてつな