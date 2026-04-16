人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）金銭面に目を向けよう。今日手に入ったお金は、まず貯金に回して。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）安易な妥協は後悔のもと。何事も納得いくまで追求を。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）普段は気に