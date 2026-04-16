2026年4月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
金銭面に目を向けよう。今日手に入ったお金は、まず貯金に回して。
安易な妥協は後悔のもと。何事も納得いくまで追求を。
普段は気にとめないことにも目を向けると、幸運がやってきそう。
何かとツイていない日。行動範囲を狭めた方が安全かも。
運気は不安定。今日は街に出るよりも家で過ごすと◎。
頑張りがきく日。中途半端にしていたことに再挑戦しよう。
誰に対しても疑惑を感じそう……。でも親友だけは味方でいてくれるはず。
聞き上手になろう。好印象を与え、お得情報もゲットできそう。
筆まめが幸運のカギ。ご無沙汰の友人に手紙を書こう。
外国の人と交流を持つと幸運到来。積極的に話しかけよう。
強運に恵まれる日。あなたの意見が全面的に支持される暗示が。
自分のやり方を信じて突き進もう。予想以上の成果あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
金銭面に目を向けよう。今日手に入ったお金は、まず貯金に回して。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
安易な妥協は後悔のもと。何事も納得いくまで追求を。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
普段は気にとめないことにも目を向けると、幸運がやってきそう。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
何かとツイていない日。行動範囲を狭めた方が安全かも。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
運気は不安定。今日は街に出るよりも家で過ごすと◎。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
頑張りがきく日。中途半端にしていたことに再挑戦しよう。
6位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
誰に対しても疑惑を感じそう……。でも親友だけは味方でいてくれるはず。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
聞き上手になろう。好印象を与え、お得情報もゲットできそう。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
筆まめが幸運のカギ。ご無沙汰の友人に手紙を書こう。
3位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
外国の人と交流を持つと幸運到来。積極的に話しかけよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
強運に恵まれる日。あなたの意見が全面的に支持される暗示が。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分のやり方を信じて突き進もう。予想以上の成果あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)