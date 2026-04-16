倉敷市堀南で昨夜(15日)バイクや自転車などが焼けたマンション火災で、近くに住む無職の男(53)が建造物等以外放火の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は自宅から持ち出した衣類をマンションの駐輪場に止まっていたバイクの座席にかぶせてライターで火をつけた疑いがもたれています。 けさ、男から警察に「バイクに火をつけた」と電話があったことから、取り調べなどの捜査を行い、男の容疑を特定し逮捕したとい