ドル指数は低下から上昇に転じる＝ロンドン為替 きょうはドル指数が低下から上昇に転じている。東京市場ではドル売りが先行し、昼過ぎには９７．８３２まで低下した。159円台を付けたドル円に介入警戒感が広がったことや、強い内容の豪雇用統計や中国GDP結果を受けて豪ドル/ドルが買われたことがドル売り圧力となった。 しかし、その後は流れが反転し、ドル買い優勢になっている。ロンドン序盤には９８．２１４まで上昇