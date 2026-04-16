ドル指数は低下から上昇に転じる＝ロンドン為替



きょうはドル指数が低下から上昇に転じている。東京市場ではドル売りが先行し、昼過ぎには９７．８３２まで低下した。159円台を付けたドル円に介入警戒感が広がったことや、強い内容の豪雇用統計や中国GDP結果を受けて豪ドル/ドルが買われたことがドル売り圧力となった。



しかし、その後は流れが反転し、ドル買い優勢になっている。ロンドン序盤には９８．２１４まで上昇。前日ＮＹ終値９８．０５５を上回っている。片山財務相の発言で、日銀利上げ観測が後退。さらに、ロンドン時間にかけてはＮＹ原油先物が上昇したことが有事ドル買いに作用した。



ドルインデックス＝98.19(+0.14 +0.14%)

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