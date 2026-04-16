独ドイチェ・ベレの中国語版サイトによると、韓国・ソウルの裁判所は15日、韓国にある慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」にキスをするなどした米国人動画配信者のジョニー・ソマリ（本名：ラムジー・カリド・イスマエル）被告（25）に対し、懲役6月の判決を言い渡した。被告は2024年10月、平和の少女像にキスをしたりする動画を投稿し、韓国世論の強い怒りを招いた。動画は後に削除されたが、韓国当局は被告を公序良俗違反と