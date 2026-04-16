この記事では、「マイペース」の意味や印象を整理したうえで、ポジティブに伝える場合とネガティブに伝える場合の言い換え表現を紹介します。ビジネスや日常でそのまま使えるフレーズを中心に解説するので、自分の特性をより良く伝えたい方はぜひ参考にしてください。「マイペース」の意味 「マイペース」の意味「マイペース」と聞くと、「のんびりしている」「協調性がない」といった印象を持つ人もいるかもしれません。一方で本