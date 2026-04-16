現在ベシクタシュでプレイする韓国代表FWオ・ヒョンギュ（25）にプレミアビッグクラブが注目しているようだ。トルコ『Turkiye Gazetesi』が報じている。2023年冬にセルティックで欧州でのキャリアをスタートさせた同選手。セルティック時代は古橋亨梧の控えという立ち位置だったが、2024年夏にベルギーのゲンクへ移籍を果たすと、昨シーズンは公式戦41試合で12ゴール3アシストをマークした。そして今冬トルコの強豪ベシクタシュへ