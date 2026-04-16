サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズの準々決勝第2戦が、現地14日、15日に開催されました。第1戦の敵地で2−1で勝利を挙げたバイエルン（ドイツ）は、ホームでレアル マドリード（スペイン）との第2戦。前半で3失点を喫したものの、後半終了間際にルイス ディアス選手（コロンビア代表）ミカエル オリーズ選手（フランス代表）のゴールで逆転勝利。2戦共勝利を飾り、スコア6−4で