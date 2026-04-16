サッカーUEFAチャンピオンズリーグは、ホーム＆アウェー形式によるノックアウトフェーズの準々決勝第2戦が、現地14日、15日に開催されました。

第1戦の敵地で2−1で勝利を挙げたバイエルン（ドイツ）は、ホームでレアル マドリード（スペイン）との第2戦。前半で3失点を喫したものの、後半終了間際にルイス ディアス選手（コロンビア代表）ミカエル オリーズ選手（フランス代表）のゴールで逆転勝利。2戦共勝利を飾り、スコア6−4でレアル マドリードを破りました。

同じく第1戦の敵地で勝利を挙げたアーセナル（イングランド）とスポルティング（ポルトガル）の第2戦。スポルティングMF守田英正選手はスタメン出場。攻撃では起点となるパス、守備では的確なポジショニングからピンチの芽を摘み、攻守で貢献しました。試合は両チームゴールを奪えず、スコアレスのまま終了。2戦合計1−0でアーセナルが準決勝進出を決めています。

バイエルン、アーセナル同様、第1戦敵地で勝利を挙げたアトレチコ マドリード（スペイン）はバルセロナ（スペイン）をホームで迎えた第2戦。しかし前半、ラミン ヤマル選手（スペイン代表）、フェラン トーレス選手（スペイン代表）にゴールを許し、2戦合計2−2の同点に追いつかれます。しかしアトレチコ マドリードはその後、アデモラ ルックマン選手（ナイジェリア代表）のゴールで勝ち越し。このリードを守り切り、バルセロナを破りました。

ホームでの第1戦を勝利したパリ サンジェルマン（フランス）は、リバプール（イングランド）と敵地での第2戦。後半にウスマン デンベレ選手（フランス代表）が2ゴール。敵地でも完封勝利を飾り、2戦合計4−0。昨季の王者はベスト4に駒を進めました。

【準々決勝 2戦合計結果】（）はリーグフェーズ順位パリ サンジェルマン（11位/フランス）4−0＜第1戦 2−0、第2戦 2−0＞ リバプール（3位/イングランド）バイエルン（2位/ドイツ）6−4 ＜第1戦 2−1、第2戦 4−3＞ レアル マドリード（9位/スペイン）アトレチコ マドリード（14位/スペイン）3−2 ＜第1戦 2−0、第2戦 1−2＞バルセロナ（5位/スペイン）アーセナル（1位/イングランド）1−0＜第1戦 1−0、第2戦 0−0＞ スポルティング（7位/ポルトガル）