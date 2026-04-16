熊本県南阿蘇村立野、その新所区で熊本地震の慰霊式が行われ、20人余りが花を手向けました。 新所区では、ダムの貯水タンクが損壊し大量の水と土石流がふもとの9世帯を襲い、夫婦が亡くなりました。 新所区 元区長山内博史さん「私たちは、2人の死とは別に生を与えられたので、精一杯これから先も生きていきたい」 自宅が全壊し土地を離れざるをえなかった山内博史さん。我が家があった場所は今、ダムの復旧工事の現場となっ