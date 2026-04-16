今週は中山競馬場で、第86回皐月賞（GI、芝2000m）が行われる。2歳王者2頭をはじめ、重賞ウイナー9頭の今年は大混戦ムードだ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■皐月賞2026 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番カヴァレリッツォ 昨年の2歳王者がぶっつけ本番で参戦。ホープフルS→皐月賞のローテーションは近年のトレンドになりつつあるが、1600→2000mの距離延長