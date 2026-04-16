【皐月賞／全頭診断】混戦の軸候補に「2.2.0.0」データ該当馬　“皐月賞男”も一発狙いに虎視眈々

今週は中山競馬場で、第86回皐月賞（GI、芝2000m）が行われる。2歳王者2頭をはじめ、重賞ウイナー9頭の今年は大混戦ムードだ。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。

■皐月賞2026 出走予定馬全頭診断

・1枠1番 カヴァレリッツォ

昨年の2歳王者がぶっつけ本番で参戦。ホープフルS→皐月賞のローテーションは近年のトレンドになりつつあるが、1600→2000mの距離延長となる朝日杯FS→皐月賞ローテはほとんどない。重馬場で1分33秒2の前走内容は優秀も、どうしてもスタートでやや立ち遅れてしまうタイプ。1枠1番でズルズルと位置取りを下げる可能性は否定できず、中心に据えるには躊躇してしまう。

・1枠2番 サウンドムーブ

スプリングSはもったいない競馬だった。外枠から終始外々を回らされる距離ロスがありつつ、3-4コーナーの勝負どころではブレーキを踏む不利……あの位置から4着まで追い込んだ点を褒めるべきだ。外→内枠替わりのここは両隣の馬がテンに速いタイプではなく、未勝利時と同じく先行策がとれれば一発大穴をあける可能性は十分だ。

・2枠3番 サノノグレーター

重賞では【0.0.0.3】馬券内ゼロ。当時先着を許した馬が複数出走する組み合わせでの上位進出は至難の業と言えるだろう。

・2枠4番 ロブチェン

ホープフルSを制した次走に共同通信杯を選択。日本ダービーを見据えて東京を経験させる意図があったと思われるが、やはり適性としては右回りのコーナー4つがもっとも合っているのだろう。とはいえ2度使われた芝2000mの走破時計は平凡。今週末は好天かつCコース替わりで高速馬場が想定されており、死角なしとは言い切れない。

・3枠5番 アスクエジンバラ

あらゆる競馬場で好走歴がある経験値は見逃せないところだが、勝ち切るという部分でワンパンチ足りないのもまた事実。勝ち切るまではどうか。

・3枠6番 フォルテアンジェロ

昨年のホープフルS組でのちに重賞を制した馬はゼロ。前走ホープフルSからの直行ローテの馬券内は同レース勝ち馬に限定されており、ここは厳しい戦いが予想される。

・4枠7番 ロードフィレール

前走若葉Sは2着も、勝ったマテンロウゲイルとは0秒4差。上位進出へのハードルは高いと言わざるを得ない。

・4枠8番 マテンロウゲイル

1番人気に支持された若葉Sは快勝。勝ち時計も優秀かつ、上がり3F33秒台と申し分のない内容だった。グリーンエナジーに敗れた京成杯は通ったコースの差が最後のクビ差に出た感あり。【2.2.0.0】の距離で今回の枠の並びなら好勝負が期待できる。

・5枠9番 ライヒスアドラー

アドマイヤクワッズにターゲットを絞った前走弥生賞は理想的な立ち回り。あとは交わすだけ……そんなレースプランだったと思われるが、抜け出すまでに手間取る間にバステールの強襲に遭った。あの一戦を見るより、現状2000mは長い印象。さらなるメンバー強化のここでの強調材料は乏しい。

・5枠10番 ラージアンサンブル

皐月賞との関連性が極めて低いすみれS勝ち馬。厳しい。

・6枠11番 パントルナイーフ

出世レースの東スポ杯2歳S勝ち馬。当時負かしたゾロアストロ、ライヒスアドラー、ローベルクランツがのちに重賞連対ならレースレベルも保証できるだろう。東スポ杯2歳Sを上がり3F33秒台前半以内で勝った馬はクロワデュノール、イクイノックス、コントレイルなど名馬がズラリ。厳しいローテーションではあるが、ポテンシャルに疑いようはない。

・6枠12番 グリーンエナジー

前走京成杯は1分59秒3の好時計で勝利。当時負かしたマテンロウゲイルが次走若葉S快勝なら評価は上がりそうだが、当時は勝負どころで距離ロスなくインから上がっていったグリーンエナジーに対し、マテンロウゲイルは1番人気ソラネルマンに真っ向勝負を仕掛ける形での進出だった。タイム差なしの結果から、枠の利が本馬にあったことは明白。個人的に日本ダービーで狙いたいと思っている馬でもあり、この枠なら思い切って消す手も考えたい。

・7枠13番 アクロフェイズ

未勝利勝ちからリステッド競走→重賞とクラスが上がるたびに着順が落ちている現状。GIでのジャンプアップは厳しいだろう。

・7枠14番 ゾロアストロ

デビューから一貫して広いコースを使われ続けている馬。多頭数の馬群を捌いた経験も乏しく、上位進出は至難の業と言える。

・7枠15番 リアライズシリウス

左回りでは3戦3勝も、右回りの朝日杯FSは5着。良くないことに、今回も当時と同じ外枠を引き当ててしまった。ゲートに不安を抱える本馬にとってスタンド前発走も気になるところで、強調材料は乏しい。

・8枠16番 アルトラムス

内回りの京都芝1600mで初陣を飾り、シンザン記念→毎日杯のローテで後者を勝利。どうも本馬には2017年の勝ち馬アルアインの影がチラつく。鞍上の横山武史騎手は皐月賞で【2.0.1.2】。何らかの印は必要か。

・8枠17番 アドマイヤクワッズ

朝日杯FS、弥生賞と先着された馬がこぞって出走をはたす今回。前走も距離への不安を払しょくする内容とは言い切れず、狙うならNHKマイルCか。

・8枠18番 バステール

未勝利を勝ったばかりで臨んだ弥生賞。重賞好走歴のあるアドマイヤクワッズ、ライヒスアドラーをねじ伏せた切れ味には目を見張るものがあった。テンのダッシュ力が足りない点から後方待機策が濃厚も、この枠なら腹をくくって終いの脚にかけるしかない。キタサンブラック産駒の本レース成績【1.2.0.1】も含め、ノーマークにはできない。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

競馬予想の魅力を世に発信し続ける「競馬ストーリーテラー」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。