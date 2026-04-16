京都・南丹市で行方不明だった11歳の男子児童が遺体で見つかった事件。死体遺棄の容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は、南丹市で殺害し遺体を移動させたなどと供述していることが新たに分かりました。16日朝、京都・南丹市内の店には、4月12日に遺体で見つかった安達結希さんの行方に関する情報を求めるビラが張られていました。このビラを持ってきた人物の1人が結希さんの父親、安達優季容疑者のようだったと店の人は語