2匹のワンコがお布団をかけて寝ている姿は、まるで人間の子供のようで…？とんでもなく可愛い寝方と、予想外の表情に爆笑する人が続出。投稿は記事執筆時点で97万9000回再生を突破し、「人間の寝方やんｗ」「愛おしい」といった声が寄せられています。 【動画：お布団をかけて寝ている2匹の犬…とんでもなく尊い『子供のような寝姿』と『予想外の視線』】 ワンコたちの子供のような寝姿 TikTokアカウント「ほんわか姉妹」