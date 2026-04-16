将来への貯蓄や自己投資を優先し、生活コストを最小限に抑えるための戦略として実家暮らしを選択するケースもありますよ。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、沖縄県浦添市在住・29歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィー