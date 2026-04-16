ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、4月23日に、「“紅茶香る”白桃のグラスドルチェ グランデ」など白桃を存分に堪能できるドルチェ3品を発売する。ジョリーパスタでは、季節ごとに異なるテーマでドルチェを展開しているす。今回は白桃の上品な甘さと紅茶の豊かな風味がマッチしたドルチェを販売する。食後にちょうど良いサイズのものから、午後のカフェタイムにぴったりなボリュームのあるドルチェまで