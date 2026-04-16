ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、4月23日に、「“紅茶香る”白桃のグラスドルチェ グランデ」など白桃を存分に堪能できるドルチェ3品を発売する。

ジョリーパスタでは、季節ごとに異なるテーマでドルチェを展開しているす。今回は白桃の上品な甘さと紅茶の豊かな風味がマッチしたドルチェを販売する。

食後にちょうど良いサイズのものから、午後のカフェタイムにぴったりなボリュームのあるドルチェまで用意しているので、シーンや好みに合わせて選べる。

ぜひこの機会に近くのジョリーパスタで、白桃のドルチェを楽しんでほしい考え。



「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」

「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」は、白桃の上品な甘さと紅茶の風味、チーズ風味のムースのコクが絶妙に調和した贅沢なドルチェ。白桃コンポートとミックスベリーの下に、白桃ソルベやチーズ風味のムース、香り豊かな紅茶シロップをたっぷり染み込ませたスポンジ、サクサクのメレンゲなどを重ねた。白桃コンポートはトップだけでなく中層にも使用しているため、最後まで白桃のおいしさを感じられる。色とりどりの具材が織りなす、多彩な味わいと可愛いらしい見た目にも注目してほしい考え。



「ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ」

「ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ」は、紅茶風味のシフォンケーキに白桃コンポートや白桃ソルベ、ふんわりとしたホイップを添えた、白桃のみずみずしい味わいが初夏を思わせるドルチェ。しっとりとしたシフォンケーキに白桃コンポートや白桃ソルベ、ホイップを合わせて、やさしい口どけや爽やかな甘さを楽しんでほしいという。



「グラスドルチェ 白桃」

「グラスドルチェ 白桃」は、なめらかなパンナコッタに、白桃コンポートと白桃ソルベ、ホイップ、ラズベリーソースを合わせた、ミニサイズのグラスドルチェ。上品な甘さの白桃コンポートはすっきりとした白桃ソルベ、ミルキーなパンナコッタと相性抜群だとか。酸味のあるラズベリーソースが風味にアクセントを加える。

［小売価格］

“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ：759円

ごろっと白桃の紅茶シフォンケーキ：539円

グラスドルチェ 白桃：539円

（すべて税込）

［発売日］4月23日（木）

ジョリーパスタ＝https://www.jolly-pasta.co.jp