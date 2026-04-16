「副業をしていると転職に有利になる」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、実際には収入が多いかどうかよりも、「どのような経験を積んだか」が重要視される傾向があります。せっかく副業に取り組むのであれば、将来のキャリアにつながる形で生かしたいものです。 本記事では、副業経験が転職で評価される理由や、実績として認められやすい副業の特徴について解説します。これから副業を始めたい方や