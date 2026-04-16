◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム大阪）２連敗中の西武は１６日、連敗ストップをかけオリックス戦（京セラＤ）に挑む。昨日の同戦で３打席連続見逃し三振を喫すなど、打率０割８分７厘と苦しんでいた仲三に代わって１軍に昇格した山村崇嘉内野手が、「６番・一塁」で即先発出場。２軍では打率３割９分１厘と結果を残しており、２試合連続１得点の打線の起爆剤になれるか。先発は菅井信也投手。昨年１０