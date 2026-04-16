【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー15周年のKis-My-Ft2とPARCOによるキャンペーン企画『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』が、4月24日から5月6日までの13日間にわたり開催。キスマイが2026年のゴールデンウィークを盛り上げる。 ■デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2と商業施設のタイアップは今回が初 『Kis-My-Ft2 with PARCO G.W. Campaign』は、全国のPARCO15店舗にて開