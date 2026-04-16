いざ、神津島へ！ 大型客船で出発♪『旅と日々』のメインロケ地のひとつとなった神津島。伊豆諸島を構成する島の一つで、東京からは飛行機か船で向かいます。今回のツアーでは、大型客船「さるびあ丸」の夜便（22時竹芝発）に乗船！ 実は人生で初めてフェリーに乗る筆者。ワクワクが止まりません…！ 座席に荷物を置いたら、最上階の展望デッキに移動するのがおすすめ。というのも……船がレインボーブリッジの真下を通るんです！