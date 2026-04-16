岡山県津山市のゲストハウス兼ギャラリーで、人と自然をテーマにした写真展が開かれています。 【写真を見る】人の営みと自然をテーマにした倉谷拓朴さんの写真展御神木を独特の構図で切り取った作品など44点【岡山・津山市】 悠久の時を刻む大木の質感が伝わってくるかのようです。人の営みと自然をテーマにした倉谷拓朴さんの写真展です。人々の信仰を集める御神木を独特の構図で切り取った作品や、