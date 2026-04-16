ＪＲＡ最年長で５９歳の柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝が、右肩を負傷したため今週の騎乗を見合わせて休養に入ることが４月１６日、分かった。休養期間は未定となっている。関係者への取材によると、１２日の福島のレース中に違和感を感じたため週明けに検査を受けた結果、右肩の負傷が判明して休養に入ることを決断したという。２４年１２月には左肩の腱板断裂のため、２５年の８月まで長期休養。今度は逆の肩を負傷して戦線離