銀座コージーコーナーは、2026年4月20日から順次、全国の店舗(福井県･京都府･鳥取県を除く)で夏季限定マドレーヌアソートを販売する。なお、「夏のマドレーヌ」「マドレーヌアソート」は、4月21日10時からオンラインショップでも購入できる。【商品画像】レモンやメロンなど…夏季限定のマドレーヌアソート※記事中の価格はいずれも税込表記。5年連続モンドセレクション金賞を受賞した人気のマドレーヌシリーズから、夏の味わいを