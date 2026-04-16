もも･レモン･メロンなど…夏季限定のマドレーヌアソートが登場【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年4月20日から順次、全国の店舗(福井県･京都府･鳥取県を除く)で夏季限定マドレーヌアソートを販売する。

なお、「夏のマドレーヌ」「マドレーヌアソート」は、4月21日10時からオンラインショップでも購入できる。

【商品画像】レモンやメロンなど…夏季限定のマドレーヌアソート

※記事中の価格はいずれも税込表記。

5年連続モンドセレクション金賞を受賞した人気のマドレーヌシリーズから、夏の味わいを楽しめる季節限定アソートをラインアップする。

季節限定の味わいとして、岡山県産の桃“白鳳(はくほう)”の芳醇な甘みと香りが広がる「もも」、広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが広がる「レモン」、北海道産メロンを使用した芳醇な香りと豊かな風味の「メロン」の3種が新登場する。

◆夏のマドレーヌ

【価格】6個入:583円、12個入:1,166円

【販売期間】4月20日〜8月中旬頃

【セット内容】

6個入:メロン･レモン各2個、もも･バター各1個

12個入:メロン･レモン･もも･バター各3個

夏季限定マドレーヌの詰め合わせ。「もも」「レモン」「メロン」の季節限定の味わいと、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」をアソートにして、もも･レモン･メロンをデザインした夏らしいボックスに入れた。

◆マドレーヌアソート(35個入)

【価格】3,240円

【販売期間】4月20日〜9月中旬頃

【内容】レモン･メロン･バター･オレンジ･アールグレイ各7個

「レモン」「メロン」の季節限定の味わいに、国産バターと卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」、バレンシアオレンジの爽やかな味わい「オレンジ」、紅茶葉の香り豊かな「アールグレイ」をアソートした。

◆レモンマドレーヌ

【価格】97円

【販売期間】4月20日〜8月中旬頃

広島県産瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさが楽しめる季節限定マドレーヌ。

◆メロンマドレーヌ

【価格】97円

【販売期間】4月20日〜8月中旬頃

北海道産メロンの芳醇な香りと豊かな風味が楽しめる季節限定マドレーヌ。

◆マンゴーマドレーヌ

【価格】97円

【販売期間】4月20日〜8月中旬頃

アルフォンソマンゴーの華やかな香りと甘みが広がる季節限定マドレーヌ。ふんわり食感とトロピカルな風味が楽しめる。