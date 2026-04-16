１７日に日本のロックバンド史上初のライブ通算３０００公演を迎える３人組ロックバンド「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」の坂崎幸之助が、７２歳の誕生日を報告した。１５日に誕生日を迎えた坂崎は１６日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は本当に本当にありがとうございました年々一年一年が大切になって行くと思いますが、まだまだ走り続けますよぉ」と記し、１５日にライブを行った東京ガーデンシアターの楽屋でのショットをア